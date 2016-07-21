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سياسي بإسلام أباد: الهند لا يهمها أي إدانات دولية لما تفعله في “كشمير”

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سياسي بإسلام أباد: الهند لا يهمها أي إدانات دولية لما تفعله في “كشمير” سياسي بإسلام أباد: الهند لا يهمها أي إدانات دولية لما تفعله في “كشمير”

المحلل السياسي_علي مهر

قال الكاتب والمحلل السياسي في إسلام أباد، علي مهر، إن الدول الإسلامية تعد “ضعيفة” لـ “الغاية” في مواجهة الضغوط الدولية تجاه ما يحدث في إقليم كشمير، وفي المقابل فإن الهند لا يهمها أية إدانات دولية لما تفعله في الإقليم من إهانة مستمرة للنساء، واضطهاد المسلمين هناك.

وأضاف مهر، خلال لقائه على قناة “الغد” ، مع الإعلامية يارا حمدوش، أن المزاعم التي تقول بأن باكستان تقف وراء ما يحدث في إقليم “كشمير” من مطالبات بالاستقلال غير صحيحة.

ولفت مهر إلى أن موضوع استقلال كشمير، هي قضية قبل تأسيس باكستان من الأصل، والكشميريين منذ البداية جزء من المنطقة المسلمة، موضحًا أن الهند غير مستعدة للدخول في أي حوار تجاه كشمير، ويقولون أن كشمير جزء من أراضيهم.

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