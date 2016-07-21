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ديلى ميل: التليفزيون يسبب صعوبة التعلم ويعيق الصغار عن التقاط كلمات جديدة

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ديلى ميل: التليفزيون يسبب صعوبة التعلم ويعيق الصغار عن التقاط كلمات جديدة ديلى ميل: التليفزيون يسبب صعوبة التعلم ويعيق الصغار عن التقاط كلمات جديدة
بيوت صاخبة مع تلفزيونات حماسية مع زيادة حركة المرور فى المنزل يمكن أن تعيق قدرة الأطفال على القراءة والتعلم، حيث كشفت دراسة علمية حديثة أن التليفزيون يعيق الأطفال الصغار عن التعلم أو التقاط كلمات جديدة.

وأوضح الباحثون خلال الدراسة الجديدة المنشورة مؤخراً عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن مستويات الضوضاء تتداخل مع القدرة على تعلم كلمات جديدة للأطفال.

وقال الباحثون من جامعة ويسكونسن ماديسون الأمريكية، تعلم الأطفال للكلمات الجديدة هى المهارة الهامة التى توفر قدرة الأطفال على النجاح فى المدرسة.

وأشار الباحثون إلى أن المنازل الحديثة تمتلئ بالانحرافات الصاخبة مثل التلفزيون والإذاعة، ومحادثات الناس التى يمكن أن تؤثر على كيفية تعلم الأطفال للكلمات فى سن مبكر.

وتابع معدو الدراسة أن البالغين يجب عليهم أن يكونوا على بينة من كمية الكلام الخلفية فى البيئة المحيطة عندما يتم التفاعل مع الأطفال الصغار.

وأضاف الباحثون أن أبحاثاً سابقة قد وجدت أن الكثير من الضوضاء يمكن أن تؤثر على النمو العقلى للأطفال، لافتين إلى أن الذين يعيشون فى منازل مليئة بالضجيج لديهم مستويات أعلى من التوتر وارتفاع هرمون الكورتيزول فى الدم، وارتفاع معدل ضربات القلب مقارنة بالأطفال الموجودين فى المنازل الهادئة.
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