توقف حركة المرور إثر حادث تصادم سيارتين أعلى محور 26 يوليو

تسبب حادث تصادم بين سيارتين ملاكى فى توقف حركة السيارات أعلى محور 26 يوليو للمتجه من الصحراوى وفى طريقه إلى الطريق الدائرى، وانتقل رجال المرور إلى المكان، ويتم سحب الكثافات أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من غرفة النجدة بحادث تصادم أعلى المحور، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتتم إزالة حطام الحادث، ولم ينتج عنه أى مصابين.

توقف حركة المرور بسبب حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق الدائرى