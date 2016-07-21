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ننشر التشكيل الجديد للجنة شئون الأحزاب السياسية

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ننشر التشكيل الجديد للجنة شئون الأحزاب السياسية ننشر التشكيل الجديد للجنة شئون الأحزاب السياسية
رشحت محكمة استئناف القاهرة، كلا من المستشارين محمد السيد عبد النبى رئيس الاستئناف، ومصطفى أبو العمران أحمد عبدالله رئيس الاستئناف إلى عضوية لجنة شئون الأحزاب السياسية باعتبارهما أقدم رؤساء الاستئناف.

كما رشحت محكمة النقض كلاً من المستشارين عبد الجواد هاشم النائب الثانى لرئيس محكمة النقض، وإبراهيم الهنيدى نائب رئيس محكمة النقض، لعضوية اللجنة أيضا باعتبارهما أقدم نواب لرئيس المحكمة.

وبالتالى يصبح التشكيل الجديد للجنة شئون الأحزاب السياسية كالتالى: المستشار عادل الشوربجى النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيساً لها، وعضوية كل من المستشارين عبد الجواد هاشم النائب الثانى لرئيس محكمة النقض، وإبراهيم الهنيدى نائب رئيس محكمة النقض، ومحمد محمد السيد عبد النبى رئيس الاستئناف، ومصطفى أبو العمران أحمد عبدالله رئيس الاستئناف، ويحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، ومحمد ذكى موسى، رئيس إدارة التفتيش الفنى بمجلس الدولة.

يذكر أن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها عقب عودة المستشار عادل الشوربجى رئيس اللجنة، والذى يتواجد حاليا خارج البلاد.

ووفقا لقانون الأحزاب السياسية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011، تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا‏ً، وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض، ونائبين لرئيس مجلس الدولة‏ يختارهما المجلس الخاص، ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى، وتكون محكمة النقض مقرا للجنة.


>المستشار عادل الشوربجى يترأس لجنة شئون الأحزاب السياسية

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