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المدعى العام الفرنسى: 4 رجال وسيدة متورطون فى حادث نيس

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المدعى العام الفرنسى: 4 رجال وسيدة متورطون فى حادث نيس المدعى العام الفرنسى: 4 رجال وسيدة متورطون فى حادث نيس
أعلن فرانسوا مولان، المدعى العام الفرنسى، اعتقال 4 رجال وسيدة على علاقة باعتداء نيس، مؤكداً أن كافة المعتقلين لم يصدر بحقهم أى حكم قضائى سابق.

وأضاف مولان، فى مؤتمر صحفى يعقد الآن للكشف عن تفاصيل اعتداء نيس، أن المتهمين الـ 5 يخضعون للاستجواب من قبل قاضى مكافحة الإرهاب، لافتاً إلى أن منفذ هجوم نيس أعد للاعتداء قبل أشهر.

وأشار المدعى العام الفرنسى، أن منفذ اعتداء نيس حصل على مسدس من أحد المعتقلين، مؤكداً أن 6 قضاة يحققون مع المتهمين.


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