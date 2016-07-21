لجان الإخوان الإلكترونية: معركة بين عناصر داعش ومتهمى الجماعة بسجن طرة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، المحسوبين على لجان تنظيم الإخوان الإلكترونية، معلومات زعموا فيها اندلاع اشتباكات عنيفة داخل سجن استقبال طرة بين عناصر الجماعة، وسجناء آخرين موالين لتنظيم داعش الإرهابى.

نشرت المعلومات فى صيغة خبر عاجل، ومن ثم تداولته عناصر الجماعة بكثافة على صفحاتهم عن طريق المشاركة.

وكتبت إحدى مستخدمات "فيس بوك": "هام وعاجل جدا.. الآن اشتباكات بالأسلحة البيضاء، بين معتقلى تنظيم الدولة (داعش) ومعتقلى الإخوان، داخل سجن استقبال طرة.. ووقوع كثير من الإصابات.. على مرأى ومسمع من أفراد الأمن دون أى تدخل.. انشر على أوسع نطاق".

- صدام مبكر بين داعش والإخوان.. التنظيم يصف الجماعة بالمرتدين وحزبها بالوثنى ويطالب أنصاره بقتالهم.. وينتقدهم: تحالفوا مع الشيعة ويريدون استبدال الإسلام بدين آخر.. وخبير: لا يوجد فرق كبير بين منهجهما