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هل تنجح تايلور سويفت بجرّ كاني ويست وكيم كاردشيان إلى المحكمة؟

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الخميس 21-07-2016 14:48

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان وزوجها النجم كاني ويست، لن يمثلا أمام المحكمة، بعد أن قاما بتسجيل مكالمة تايلور سويفت خلسة.
وبعد أن هدّد محامي النجمة البالغة من العمر 26 عاماً بمقاضاة النجم البالغ من العمر 38 عاماً بعد تسجيله وزوجته تلك المكالمة من دون علم موكلته، أوردت بعض المواقع الاخبارية أنه من الناحية القانونية إذا قام أحد في كاليفورنيا بتسجيل اتصال خاصّ دون دراية الطرف الآخر، فإن ذلك يعد جريمة يحاسب عليها القانون،إلا أن ذلك لا يشمل المحادثات التي يعلم فيها الطرف الآخرأن صوته يذاع عبرم كبر صوت الهاتف الخاص بالطرف الأول،وأن المكالمة ربما تكون مسموعة من قبل أناس آخرين.
وقيل أن تايلوركانت تعلم جيّدًا أن صوتها مسموع من مكبرالصوت الخاص بهاتف كاني، وسمعت صوت المنتج أكثرمن مرة وصوت الطاقم الذي يصورفي الأستديو، لذلك تسقط تهمة تسجيل المكالمة سريًّا من عن الزوجين .
وبدورها، نفت تايلور أن تكون على دراية بأن صوتها يسمع على مكبر صوت الهاتف، مؤكدة أنها اعتقدت أنها تسمع صوت الأشخاص المحيطين به، لكنها اعتقدت أنهم لا يسمعونها.
يذكر أن Kim Kardashian كانت قد نشرت عبرصفحتها في سناب شات، هو عبارة عن تسجيل يكشف محادثة هاتفية، حصلت بين Kanye West و Taylor Swift.
وأظهر الفيديوموافقة النجمة على أغنية كاني التي يذكرفيه اسمها، إلا أنها ردت على التسجيل بالقول إنه لم يُظهرأبداً موافقتها على الكلام غيرالأخلاقي الموجّه لها في الأغنية،لأنّ كايني لم يذكره في المكالمة، بل كانت الموافقة على ذكراسمها فقط كدعم منها لصديق وزميل لها وليس أكثر، مضيفة أنه من الصعب على أيّ إنسان أن يرضى بالإهانة بشكل علني وأمام العالم بأسره،كما فعل معها بأغنيته.

 

بالفيديو: كيم كارداشيان تفضح تايلور سويفت والأخيرة ترد

 

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