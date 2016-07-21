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هل يعود ربيع الخولي إلى الغناء؟

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هل يعود ربيع الخولي إلى الغناء؟ هل يعود ربيع الخولي إلى الغناء؟

الخميس 21-07-2016 14:52

لم تمنع ثياب الرهبنة الأب طوني الخولي، من المشاركة في وصلتين غنائيتين في أحد الأعراس.
الأب طوني الخولي الذي كان يعرف فنياً باسم ربيع الخولي، لم يخذل الحضور الذين تواجدوا في الحفل من سماع صوته الجميل، فغني "على رمش عيونها" وسواح" بمشاركة الفنان داني الأشقر، وسط حفاوة وتصفيق الجميع.
يشار إلى أن ربيع الخولي تخرج من برنامج الهواة "ستديو الفن" عام 1980 واعتزل اعتزل الغناء عام 2000 بعد حادث مؤسف أودى بحياة شقيقه، ودرس الكهنوت وهو يعرف حالياً باسم الأب طوني الخولي (اسمه الحقيقي) كما انه شقيق الممثلة روزي الخولي التي كانت متزوجة من الفنان الراحل محمود سعيد.

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سيدتي