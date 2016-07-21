إليسا تزفّ خبراً جميلاً لجمهورها

"من استديو متروبوليس. استمتع بمولودي" بهذه العبارة زفت الفنانية اليسا خبر قرب طرحها لألبومها المرتقب، الذي كانت قد اعلنت في وقت سابق أنها ستطرحه في ايلول\ سبتمبر المقبل، ثم ما لبثت أن طرحت إحدى أغنياته "سهرانا الليل" بمناسبة عيد الفطر، كما أشارت إلى أن أغنية "يا ريت" التي غنتها كتيتر لمسلسل يحمل العنوان نفسه في رمضان 2016.

اليسا لم تعلن عن الموعد الجديد لطرح الألبوم، ولكن صورتها على "إنستغرام" وهي داخل الإستديو تؤكد بأن الألبوم صار جاهزاً للطرح خلال مدة وجيزة.

الكل يرتقب اليسا في جديدها كما في الحفل الذي ستحييه في 4 آب\أغسطس المقبل ضمن مهرجان الأغنية الشرقية الذي يقام في بيروت.