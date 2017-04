خصلتا شعر لـ مارلين مونروبـ 8 آلاف دولار

سيتم عرض خصلتي شعر للنجمة الراحلة مارلين مونرو Marilyn Monroe في دار "جوليان" للمزدات في نوفمبرالمقبل في لوس أنجلوس.

ومن المتوقع أن تباع الخصلتان بنحو 8 آلاف دولار، كما ستعرض معهما مجموعة نفيسة من تذكارات، تملكها صديقتها التي تدعى فريدا هالFrieda Hull.

يشار إلى أن هال كانت قد طلبت من مصفف شعر مونرو الحصول عليهما قبل وفاتها في عام 1962، ووافقت مونرو على ذلك، وتم وضعهما في حقيبة محمية بالأشعة فوق البنفسجية.

يذكر أن المزاد سيضم أيضاً تذكارات أخرى لمونرو من تركة الممثل والمخرج الأمريكي لي ستراسبرغ، ومن تركة دافيد جينزبورو روبرتس، وهو هاوٍ بريطاني يُعتقد أنه يمتلك أكبر مجموعة خاصة من أزياء مونرو، إضافة إلى مجموعة كبيرة من صور الراحلة في العرض الأول لفيلم East of Eden عام 1955.

وتتراوح الأسعار بين 3000 دولار و600 ألف دولار، وتشمل فستاناً أسود اللون مطرزاً بالخرز من فيلم Some Like It Hot، وفستاناً ورديّ اللون من فيلم Niagara.

بالصور.. ميرندا كير بإطلالة مثيرة على طريقة مارلين مونرو

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"