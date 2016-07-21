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صدقت نبوءة "سيدتي نت": عودة محمد حماقي لزوجته نهلة الحاجري

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الخميس 21-07-2016 15:31

تحققت نبوءة "سيدتي نت" باحتمال عودة النجم محمد حماقي إلى طليقته السيدة نهلة الحاجري بعدما وجه لها شكراً خاصاً في نهاية الكليب الجديد "ما بلاش" وأكدت مصادر مقربة من حماقي، أنه اصطحب زوجته في رحلة سرية خارج البلاد لقضاء شهر عسل جديد على أن يعلن الخبر رسمياً فور عودتهما.
المصادر المقربة من العروسين أكدت أنّ الشكر الخاص كان موجهاً لزوجة حماقي نهلة الحاجري والاعلامي ممدوح موسى وهشام عبد الرازق، بعدما ساهم الثنائي الأخير في تذليل العقبات وعودة المياه لمجاريها، ووافقت نهلة على العودة لزوجها بعد انفصال دام عامين تقريباً.
يذكر أن نهلة تزوجت حماقي عام 2011 بأغنية "جايز ده حلم" وهى من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان أحمد صلاح حسني وتوزيع توما، وتم الانفصال سراً بدون أسباب معلنة واعترف حماقي بصحة الأخبار بعد صمت طويل، وحاول عدد من الأصدقاء المشتركين التدخل طوال الفترة الماضية لحل الخلافات العالقة وهو ما تم بالفعل بعد صدور كليب "ما بلاش".

بالفيديو: محمد حماقي يوجّه رسالة علنية إلى طليقته فهل يعود إليها؟

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