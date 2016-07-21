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تعيين هانى سليمان نائبا لمركز ومدينة طلخا بدلا من محمد على الشريف

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تعيين هانى سليمان نائبا لمركز ومدينة طلخا بدلا من محمد على الشريف تعيين هانى سليمان نائبا لمركز ومدينة طلخا بدلا من محمد على الشريف
أصدر حسام الدين إمام محافظ الدقهلية اليوم القرار رقم 659 لسنة 2016 بإلغاء تكليف "محمد على الشريف" نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طلخا، ونقله إلى مركز ومدينة المطرية على الحدود الشمالية للمحافظة وتوزيعه وفقا لحاجة العمل.

كما تضمن القرار تكليف "هانى السيد سليمان" مساعد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طلخا للقرى، بالعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة طلخا.

كان إمام قد أكد فى أكثر من اجتماع للمجلس التنفيذى أنه لن يترك فاسدا أو متقاعسا فى مكانه، وأنه لن يترك موظفا فى مكانه أكثر من ثلاث سنوات، كما أكد على ضروره أن تعمل المراكز كفريق عمل متناغم والاستجابه السريعة للتكليفات بالشكل الذى ينال رضا واستحسان كافة المواطنين وتلبية احتياجاتهم بشكل كبير.

فريق العمل الميدانى لمحافظ الدقهلية يتابع تنفيذ أعمال النظافة ورفع الإشغالات
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