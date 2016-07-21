أخبار عاجلة

بالصور.. وصول جثمان العميد "نجوى" لمسجد المواساة بالإسكندرية -
تسريب امتحانات "البوكليت" التجريبية للثانوية الأزهرية على "فيسبوك" -
صرخات فتاة أنقذتها من أنياب طالب جامعي بأكتوبر -
المعاينة: إصابة شخص بانفجار أسطوانة غاز بمحل "كاوتش" في أوسيم -
«ماركا» تحاكم المسؤولين عن انتكاسة برشلونة -
ديبالا: لا أرغب في أن أكون ليونيل ميسي -
شوستر: رونالدو يفتقد الرغبة في تحقيق النجاحات -
إسبانيا تكتسح.. إحصائيات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا -
«جوارديولا» يمتدح «أجويرو»: فهم فلسفتي -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رئيس الوزراء اليمني: الوضع السياسى والعسكرى سيتغير خلال الأيام القادمة

Google+ Print
رئيس الوزراء اليمني: الوضع السياسى والعسكرى سيتغير خلال الأيام القادمة رئيس الوزراء اليمني: الوضع السياسى والعسكرى سيتغير خلال الأيام القادمة
قال رئيس الوزراء اليمنى أحمد عبيد بن دغر، إن اليمنيين معنيون بالدفاع عن بلادهم ولا خلاص لهم إلا بسحق العدو المتربص بهم، مؤكدا أن الوضع السياسى والعسكرى فى البلاد سيتغير خلال الأيام القادمة.

وأشاد رئيس الوزراء اليمنى -خلال استقباله اليوم الخميس، بمقر إقامته المؤقت بالعاصمة الرياض اللواء ناصر الطاهرى نائب رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة اليمنية وعددا من القيادات العسكرية وقيادات المقاومة من ابناء مديريتى بيحان وعسيلان بمحافظة شبوة حنوب شرق اليمن- بدور أبناء شبوة وعلى وجه الخصوص مديرية بيحان، كما أشاد بالدور الكبير الذى تقوم به القيادات العسكرية والقبلية بمديرية بيحان، وأكد استعداد لتذليل كافة الصعاب لدعم المحافظة وفق الإمكانات المتاحة.

وذكرت وكالة الانباء اليمنية الحكومية أن اللواء الطاهرى قدم خلال اللقاء شرحا مفصلا لرئيس الوزراء عن الوضع الميدانى والعسكرى فى جبهات مديرية بيحان وأهم الصعاب التى تواجه قوات الجيش والمقاومة، وأكد أن مديرية بيحان صامدة فى مواجهة عدوان الانقلابيين حتى تتحرر كافة أراضى محافظة شبوة من المليشيات الانقلابية.

كما أطلع نائب رئيس هيئة الاركان رئيس الوزراء على سير المعارك والتقدم الذى حققته المقاومة بالإضافة إلى أهم الاحتياجات الضرورية التى تساعد المقاومة على الاستمرار فى التقدم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود