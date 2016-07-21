رئيس الوزراء اليمني: الوضع السياسى والعسكرى سيتغير خلال الأيام القادمة

قال رئيس الوزراء اليمنى أحمد عبيد بن دغر، إن اليمنيين معنيون بالدفاع عن بلادهم ولا خلاص لهم إلا بسحق العدو المتربص بهم، مؤكدا أن الوضع السياسى والعسكرى فى البلاد سيتغير خلال الأيام القادمة.

وأشاد رئيس الوزراء اليمنى -خلال استقباله اليوم الخميس، بمقر إقامته المؤقت بالعاصمة السعودية الرياض اللواء ناصر الطاهرى نائب رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة اليمنية وعددا من القيادات العسكرية وقيادات المقاومة من ابناء مديريتى بيحان وعسيلان بمحافظة شبوة حنوب شرق اليمن- بدور أبناء شبوة وعلى وجه الخصوص مديرية بيحان، كما أشاد بالدور الكبير الذى تقوم به القيادات العسكرية والقبلية بمديرية بيحان، وأكد استعداد الحكومة لتذليل كافة الصعاب لدعم المحافظة وفق الإمكانات المتاحة.

وذكرت وكالة الانباء اليمنية الحكومية أن اللواء الطاهرى قدم خلال اللقاء شرحا مفصلا لرئيس الوزراء عن الوضع الميدانى والعسكرى فى جبهات مديرية بيحان وأهم الصعاب التى تواجه قوات الجيش والمقاومة، وأكد أن مديرية بيحان صامدة فى مواجهة عدوان الانقلابيين حتى تتحرر كافة أراضى محافظة شبوة من المليشيات الانقلابية.

كما أطلع نائب رئيس هيئة الاركان رئيس الوزراء على سير المعارك والتقدم الذى حققته المقاومة بالإضافة إلى أهم الاحتياجات الضرورية التى تساعد المقاومة على الاستمرار فى التقدم.

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