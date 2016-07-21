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العثور على مقبرة جماعية تضم خمسة جنود بالجيش الليبي

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العثور على مقبرة جماعية تضم خمسة جنود بالجيش الليبي العثور على مقبرة جماعية تضم خمسة جنود بالجيش الليبي
عثرت قوات الجيش الليبي، على مقبرة جماعية تضم خمس جثث لجنود بالجيش الليبي، تمت تصفيتهم من قبل مليشيا ما تسمى بسرايا الدفاع عن بنغازى بمنطقة الرقطة ببنغازي.

وقال مدير مكتب التوجيه المعنوى بالقيادة العامة للجيش الليبي، النقيب محمد بوخزام - فى تصريح لوكالة الأنباء الليبية اليوم الخميس - إن الجثث الخمس تعود لأفراد من الجيش كانوا قد أسروا أثناء المعارك ضد مليشيا ما يسمى "بسرايا الدفاع عن بنغازي".

وأضاف بوخزام أن الجثث الخمس عُثر عليها بالقرب من بوابة منطقة الرقطة، لأفتًا إلى أن جثث الجنود الخمس تمت تصفيتهم رميًا بالرصاص قبل دفنهم.
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