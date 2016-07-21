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دراسة: استخدام المضادات الحيوية يزيد نوبات الهوس للمصابين بأمراض عقلية

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دراسة: استخدام المضادات الحيوية يزيد نوبات الهوس للمصابين بأمراض عقلية دراسة: استخدام المضادات الحيوية يزيد نوبات الهوس للمصابين بأمراض عقلية
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن استخدام المضادات الحيوية ترفع نوبات الهوس فى الأشخاص المصابين بمرض عقلى خطير.

وحسبما جاء مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”، وجد الباحثون بعد فحص السجلات الطبية للمرضى، أن الناس الذين يعانون من اضطرابات نفسية خطيرة الذين نقلوا إلى المستشفى نتيجة الإصابة بهوس عقلى كانوا قد تناولوا مضاداً حيوياً لعلاج الالتهابات.

وأشار الباحثون إلى أن هذه الدراسة تشير إلى أن وجود عدوى، واستخدام المضادات الحيوية يمكن أن تغير البكتيريا الطبيعية الموجودة فى الأمعاء وغيرها من البكتيريا التى يمكن أن تسهم بشكل فردى أو بشكل جماعى إلى تغيرات سلوكية فى بعض الناس الذين يعانون من اضطرابات عقلية.

وقال الباحثون إن نتائج دراستهم تقترن بنتائج الدراسة السابقة التى نشرت فى مجلة اضطرابات القطبين، التى تفيد بأن نظام المناعة فى الجسم يؤثر على الدماغ، وبكتيريا الـ"microbiome" الجيدة الموجودة فى الأمعاء تلعب دوراً أساسيا فى زيادة أو انخفاض الأعراض النفسية والاضطرابات النفسية، بما فى ذلك اضطراب ثنائى القطب وانفصام الشخصية.


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