نادي القضاة ينفي تشكيل لجنة للتحقيق في مخالفات مالية للمجلس السابق

نفى المستشار حمدي عبد التواب المتحدث الرسمي لنادي قضاة مصر، بصورة قاطعة، صحة ما نشرته إحدى الصحف، حول تشكيل مجلس إدارة النادي لـ “لجنة سرية”، تتولى كشف ما أسمته حقيقة مخالفات المجلس السابق، ووجود مخالفات مالية في موازنة النادي.

وأكد المستشار عبد التواب، في تصريح له : “أن هذا الخبر مختلق تمامًا، ولا ظل له من الحقيقة أو الواقع”.

وأهاب بكافة وسائل الإعلام والصحافة، بتحري الدقة، والتحلي بروح المسئولية، وإعلاء أمانة الكلمة فيما ينشر ويذاع، خاصة وأن الإعلام رسالة سامية يقدرها الجميع، وتقوم على تقديم المعلومات الصحيحة لا الشائعات والأخبار المفبركة، داعيًا إلى الرجوع إلى المتحدث الرسمي للحصول على المعلومات الصحيحة المتعلقة بشئون نادي القضاة.