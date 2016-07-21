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4 استخدامات لملح الليمون

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الخميس 21-07-2016 14:08

يشتهر ملح الليمون بطعمه الحاد، لذا يُستعمل في إعداد المخلّلات، وهو يفيد أيضاً في أعمال التنظيف المنزلية:

1- لتلميع الأواني المعدنية: أضيفي ملعقةً صغيرةً من ملح الليمون إلى القدر المراد تنظيفها، واملئيها بالماء، ودعي القدر على النار حتى يغلي الماء، ثم أفرغيها واغسليها بالطريقة الاعتيادية.
2- لإزالة بقع ترسبات الماء: أضيفي القليل من ملح الليمون إلى وعاء من الماء المغلي، وافركي البقعة بالمحلول.
3- للتخلّص من بقع الشوكولاتة على الملابس: ضعي ملعقتين من ملح الليمون في كوب من الخلّ، ثم أضيفي هذا الخليط إلى مسحوق الغسيل.
4- لتنظيف حوض الجلي: أضيفي ملح الليمون إلى وعاء من الماء المغلي، واغمسي الاسفنجة بالخليط وامسحي بها داخل الحوض لمزيد من اللمعان.

 

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