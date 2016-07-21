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عبد الرحيم على يطالب القادة العرب فى قمة نواكشوط بحسم الملفات الساخنة

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عبد الرحيم على يطالب القادة العرب فى قمة نواكشوط بحسم الملفات الساخنة عبد الرحيم على يطالب القادة العرب فى قمة نواكشوط بحسم الملفات الساخنة
وصف عبد الرحيم على عضو مجلس النواب المصرى القمة العربية المقبلة التى تنعقد فى العاصمة الموريتانية نواكشوط يوم 25 من شهر يوليو الجارى بقمة الملفات الحاسمة والساخنة خاصة أن المنطقة العربية أصبحت مليئة بملفات خطيرة وصعبة ومعقدة وهناك العديد من الصراعات والفوضى الخلاقة لدرجة ان هناك دولا عربية أصبحت على حافة الانهيار.

وطالب "على" فى بيان له اليوم الرؤساء والقادة والملوك العرب أن يضعوا استراتيجية واضحة وحاسمة تكفل إنهاء الأوضاع المأساوية فى كل من سوريا وليبيا والعراق واليمن، مؤكدا أن استمرار الأوضاع السيئة والمؤسفة داخل هذه الدول سيؤدى الى عواقب كارثية داخل المنطقة العربية بأسرها.

كما طالب النائب عبد الرحيم على من جميع المشاركين فى هذه القمة الإسراع فى تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى والخاصة بإنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة، مؤكدا أن تنفيذ هذه المبادرة سوف يقضى على جميع الأزمات التى تواجه المنطقة العربية وفى مقدمتها المؤامرات الخارجية التى كانت ولازالت تحاك ضد عدد من دول المنطقة إضافة إلى ظاهرة الإرهاب الأسود والقضاء عليها وعلى جميع الجماعات والتنظيمات الإرهابية والتكفيرية وفى مقدمتها تنظيم داعش الإرهابى.

وقال النائب عبد الرحيم على أن هذه القمة العربية يجب أن تكون على مستوى المسئولية فيما يتعلق بملف القضية الفلسطينية لوقف ممارسات العدو الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى الأعزل ومساعدته فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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مصر 365