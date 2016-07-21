كيفية بيع سيارات مرهونة للبنوك في المملكة العربية السعودية

تعمل البنوك السعودية بصورة مختلفة عن مثيلاتها في مختلف مناطق العالم، فهي لا تعتمد على الفوائد، لذا فقد تكون الأمور معقدة بعض الشيء عندما يتعلق الأمر ببيع سيارات مرهونة للبنك وسوف نخبرك في هذا المقال بكيفية بيع سيارة مرهونة لدى بنك سعودي.

المعاملات المصرفية الإسلامية

تلتزم المعاملات المصرفية الإسلامية بالشريعة والتي تمنع الربا ولكنها تعتمد على نظام المرابحة المصرفية والإجارة والاقتناء لتحقيق المكاسب لذا فالخيارات المتاحة عند شراء سيارة في المملكة العربية السعودية هي التمويل التأجيري والإجارة والاقتناء. حيث يقوم البنك السعودي بشراء السيارات ثم إعادة بيعها لمشتري السيارة بسعر أكبر يسدده المشتري على دفعات. كما تقوم بعض الشركات المتخصصة ببيع السيارات كبديل للتمويل التأجيري المصرفي. وتعرض تلك الشركات سيارات جديدة ومستعملة للعملاء الراغبين في شراء سيارة.

الإجارة والاقتناء

يقوم البنك في نظام التمويل هذا ببيع السيارة لك بسعر أعلى من السوق والاحتفاظ بملكية السيارة حتى تنتهي من دفع ثمنها كاملًا ويعد هذا خيارا مناسبا لهؤلاء الذين لا يريدون دفع ثمن السيارة كاملًا. تقدم العديد من البنوك مثل بنك الرياض والبنك الأهلي التجاري خيار دفع أقساط السيارات على مدار مدة تصل إلى ٦٠ شهر.

كيفية بيع سيارتك

لبيع سيارتك قبل انتهائك من دفع أقساطها ينبغي عليك أن تطلب من المشتري كتابة شيكين، أحدهما للبنك بباقي المبلغ المستحق والآخر إليك بالمبلغ الذي قمت بدفعه للبنك. ستحتاج بعد ذلك لنقل الملكية للمشتري عن طريق مكتب المرور. سوف تحتاج إلى رخصة السواقة ونسخة من الإقامة وشهادة تسجيل السيارة، كما يوجد مكاتب خاصة تقدم نفس الخدمات مقابل القليل من المال.

طرق أخرى

هناك طريقة أخرى لبيع سياراتك قبل الانتهاء من دفع أقساطها، وهي اقتراض المبلغ المتبقي وتسديده للبنك لإنهاء أقساط السيارة. توفر البنوك السعودية باقات تمويل شخصي يمكن استخدامها لهذا الغرض. لن تواجهك مشكلة في الاقتراض لدفع المبلغ المتبقي من ثمن سيارتك إن كان لديك دخل شهري منتظم خاصة إذا كان مصدر هذا الدخل هو عملك في القطاع العام. ستصبح سيارتك ملك خاص بك بعد ذلك وستتمكن من بيعها.

ليس من الصعب بيع سيارات مرهونة للبنوك في السعودية قبل الانتهاء من أقساطها بشرط أن تشعر أنت ويشعر المشتري بالثقة في نزاهة عملية البيع، كما يمكنك تسديد ثمن السيارة كاملًا وبيع السيارة ببساطة. سيعتمد الأمر على المبلغ الذي قمت بدفعه للبنك حتى الآن. في النهاية ستخرج أنت والمصرف رابحين نظرًا للنظام المصرفي السعودي الذي يلفظ الربا ويقدم خدمة مصرفية عادلة.

شبكةعيونالإخبارية

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