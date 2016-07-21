مصطفى بكرى ونواب البرلمان يحضرون حفل تدشين أعمال جمعية "من أجل مصر"

حضر الكاتب الصحفى مصطفى بكرى عضو البرلمان وأكثر من 30 نائبا حفل تدشين إنطلاق أنشطة جمعية من أجل مصر بمحافظة الشرقية، فى احتفالية لعرض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية استعدادا لتدشين الأعمال.

وأكد الدكتور أحمد جمال عيسى مدرس مساعد بصيدلة الزقازيق عضو جمعية من أجل مصر لـ"اليوم السابع " أن الجمعية خيرية تنموية تهتم بتأهيل الشباب فى كافة المجالات ثقافيا وأخلاقيا واجتماعيا ليكونوا قادرين على التعامل مع المراحل القادمة إسهاما فى بناء الوطن.

وتضم الجمعية 14 مؤسسا وانضم لها أكثر من 150 نائبا برلمانيا بخلاف 1000 شاب وشابة.

ومن المقرر أن يحضر حفل إنطلاق أعمال الجمعية اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية واللواء حسن سيف مدير الأمن.

وحضر الحفل الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق ووكلاء وزارات الصحة والطرق والاوقاف والتعليم وعدد آخر من الشخصيات العامة والسياسية والشعبية بالإضافة لعدد من أعضاء البرلمان المصرى منهم اللواء هانى درى اباظة ولكفى شحاتة واللواء عصام ابو المجد والعميد عبد الله لاشين والدكتور صلاح منصور وخالد عبد المولى وخالد العراقى ونوسيلة ابو العمرو وسحر عتمان وفايقة فهيم وعدد كبير من النواب.

وأوضح أن الجمعية قامت بتنظيم عدد من الحملات لتوعية المواطنين بست قرى ومدن المحافظة، كما قام أعضاء الجمعية بتنظيف عدد من القرى والمدن ودهان أعمدة الإنارة ودهان الأرصفة وإنارة أعمدة الشوارع، ولفت أن الجمعية ستستمر فى أعمالها وتضيف تأهيل الشباب طبقا لاحتياجاتهم والعمل على حل معوقات الحياة أمامهم ليبدأوا مشوار حياتهم بطرق علمية بالإضافة لأعمال أخرى.

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