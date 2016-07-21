سلطان القاسمي يوجه بسداد تكاليف علاج سيدة ثمانينية

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بسداد تكاليف علاج "سيدة ثمانينية " بعد مناشدة حفيدها "أبو عبد الرحمن" لسموه المساعدة في سداد قيمة فواتير العلاج في أحد المستشفيات الخاصة بالدولة والتي تجاوزت النصف مليون درهم، ليتسنى له نقلها لأحد المستشفيات الحكومية لاستكمال العلاج.

وذكر أبو عبد الرحمن" في اتصال هاتفي لبرنامج البث المباشر على إذاعة الشارقة أن جدته "من خورفكان، وهي في الثمانين من عمرها، اصيبت بعدة جلطات أثرت على حاسة السمع والكلام لديها، إلى أن أصيبت بغيبوبة تامة، وبدأت تتوقف لديها بعض الأجهزة في الجسم مثل الكبد وغيره، وقام الفريق الطبي في المستشفى بتقديم العلاجات وفق المتاح والمتوفر لديها الا ان حالة جدته تدهورت وبعد مخاطبة أكثر من مستشفى حكومي لكن دون جدوى فزادت حالتها خطورة مما اضطر ذويها لمخاطبة المستشفيات الخاصة في الدولة، وتم نقلها منذ شهر ونصف الشهر إلى مستشفى خاص في إمارة دبي، وتم إجراء عدة عمليات جراحية للجدة، ضمنها عملية لعلاج مشكلة التنفس الصناعي وأخرى لمشكلة الأكل بإجراء عملية في البطن، وعملية لتنشيط الكبد والكلية، بدأت على اثرها تستجيب للعلاج في غرفة العناية المركزة.

وبلغت فواتير المستشفى أرقاما باهظة، فقمنا بسداد المبلغ المتاح لدينا ومخاطبة العديد من الجهات الحكومية للحصول على المبلغ المتبقي، ومع توالي الفواتير تراكمت المبالغ وازدادت مطالبات المستشفى بالسداد العاجل، ثم طالب المستشفى باستلام المريضة من المستشفى لأن حالتها الآن أصبحت مستقرة، إلى أن قامت أمس إدارة المستشفى بإخراج المريضة من الغرفة، وتم الاتصال بذويها ومطالبتهم بتسديد المبلغ المطلوب كاملاً وعليه ناشد "أبو عبد الرحمن" القائمين على برنامج البث المباشر مساعدته لسداد المبلغ المطلوب، حتى يتسنى له نقل جدته إلى أحد المستشفيات الحكومية بعد أن استقرت حالتها الصحية، وأصبح بالإمكان استكمال علاجها في أحد المستشفيات الحكومية.