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بالفيديو.. الطفل الفلسطينى قبل ذبحه: أتمنى قتلى رميا بالرصاص

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بالفيديو.. الطفل الفلسطينى قبل ذبحه: أتمنى قتلى رميا بالرصاص بالفيديو.. الطفل الفلسطينى قبل ذبحه: أتمنى قتلى رميا بالرصاص
تداول "نشطاء" عبر مواقع التواصل الاجتماعى جديد يظهر الإرهابيين وهم يتسلون بإيذاء الطفل الفلسطينى الذى ذبحته جماعة "نورالدين الزنكى" ويسألونه عن أمنيته الأخيرة قبل قتله.

وبسؤاله عن أمنيته الأخيرة قال: "قواص"، إنه يتمنى أن يتم قتله رميا بالرصاص بدلا من الذبح.. فردوا عليه "لا عالذبح"، أى أنهم سوف يذبحونه.

من ناحيتها وجهت دمشق طلبا رسميا لرئيس مجلس الأمن الدولى والأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون بإدانة قيام مسلحين من "حركة نور الدين الزنكى" بذبح طفل فى الثانية عشرة من عمره فى مخيم الحندرات بريف حلب.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الأربعاء، عن نص الطلب الذى بعثته الخارجية السورية للأمم المتحدة قوله إن "حكومة الجمهورية العربية السورية تدعو الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون ومجلس الأمن إلى إدانة كل الجرائم التى ترتكب بحق المواطنين السوريين وبحق مخيمات الشعب الفلسطينى فى سوريا وإلى إدانة الجريمة البشعة والمقززة التى ارتكبت بحق طفل برىء لم يتعد الـ12 من عمره".

شريط فيديو يظهر ذبح طفل فى منطقة حلب فى شمال سوريا على يد المعارضة
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سوريا تطالب الأمم المتحدة بإدانة ذبح طفل على يد حركة نور الدين الزنكي
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مصر 365

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