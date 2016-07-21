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مصلحة السجون :الإفراج الشرطى عن 112 سجيناً

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مصلحة السجون :الإفراج الشرطى عن 112 سجيناً مصلحة السجون :الإفراج الشرطى عن 112 سجيناً
إنعقدت اللجنة الأمنية العليا للإفراج الشرطى برئاسة اللواء حسن السوهاجى مساعد الوزير لقطاع السجون وعضوية عددٍ من ممثلى الجهات الشرطية المعنية لفحص ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط الإفراج الشرطى،حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن ( 112 ) نزيلاً إفراجاً شرطياً.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية الحديثة وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .

ـ الداخلية تنقل 14 سجينا جديدا قرب محال إقامة ذويهم مراعاة للبعد الإنسانى
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