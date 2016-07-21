اعترافات فنى دش قتل طالبا فى الإسماعيلية.. عاكس شقيقتى فانتقمت منه

ورسالتى إلى كل شاب "حكم عقلك قبل أى تصرف يدخلك السجن

> لم يكن يعلم "حازم" الطالب أن نهايته ستكون القتل بسبب معاكسة فتاة بالطريق العام أثناء قيادته للتوك توك بمنطقة نفيشة التابعة لمركز شرطة الإسماعيلية.

ولو كان يدرى أن نهايته القتل على يد أحد أقارب الفتاة مافكر يوما ما فى معاكسة أى فتاة.

>وكذلك التصرف الأعمى الذى تصرف به القاتل، وهو عدم التفكير بالعقل واعتزامه تلقين القتيل درسا لاينسى، وخاصة بعد أن قامت شقيقته بالشكوى له من جارهم وقيامه بمعاكستها أثناء سيرها فى الشارع، ما أدى إلى تأثر شقيقها بالشكوى وجن جنونه، وقرر إعطاء درس قاس لجارهم، ولكن درسه انتهى بقتل جاره ودخوله السجن.

كان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد إبراهيم صدقى مأمور مركز شرطة الإسماعيلية، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بناحية نفيشة ــ دائرة المركز.

على الفور انتقلت القوات وضباط مباحث المركز إلى مكان بلاغ المشاجرة، حيث تبين من خلال التحريات الأولية أن طرفى المشاجرة هم "حازم .م .ح" 18سنة طالب مقيم نفيشة القبلية ــ دائرة المركز، مصاباً (بجرح طعنى نافذ بالبطن، وتوفى عقب وصوله المستشفى)، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى العام بالإسماعيلية طرف أول، و أحمد. ر. م " 24 سنة فنى أجهزة دش مقيم نفيشة البحرية ــ دائرة المركز طرف ثان.

وبإجراء التحريات والفحص، تبين أن سبب المشاجرة يرجع إلى قيام الأول بمعاكسة شقيقة الثانى أثناء سيرها بالطريق العام، فقام الثانى بالتوجه للمجنى عليه لمعاتبته، فحدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها المتهم الثانى بالتعدى عليه بطعنه بسلاح أبيض (مطواه) كانت بحوزته، ما أدى إلى إصابته وأودت بحياته.

وتمكن المقدم محمود رحيل رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ومعاونيه من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل ذلك لذات السبب، وبإرشاده تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة.

وقال المتهم فى اعترافاته أمام النيابة: ندمان على مافعلته مع جارى، ومعرفش انا عملت كدة ازاى؟ و الغضب أصابنى بالعمى بعد أن توجهت للقتيل لمعاتبته على تكراره لمعاكسة شقيقتى أثناء سيرها بالطريق العام، وتطورت المعاتبة بينى وبين القتيل إلى مشاجرة، بعد أن استفزنى بكلامه، ولم أفق من غضبى إلا بعدما وجدت القتيل ملقى على الأرض وينزف الدم نتيجة قيامى بطعنه عدة طعنات من المطواة التى كانت بحوزتى.

وأضاف المتهم فى أقواله: عاوز أوجه نصيحة للشباب، أرجوكم التحكم فى أعصابكم وعدم الانسياق خلف الشيطان، لأن الشيطان أعمانى وفعلت فعلتى وقتلت جارنا دون أن أشعر ولاأدرى لماذا فعلت هذه الجريمة.

>وأكد المتهم أنه نادم على مافعله لأن مصيره أصبح السجن، واستطرد: ياريت الشباب يحكموا عقولهم جيدا حتى لايكون مصيرهم زى مصيرى وهو السجن.

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