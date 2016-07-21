كارتر: هزيمة داعش لا يمكن أن تعتمد على دولة واحدة.. وتدميره هدفنا

قال وزير الدفاع الأمريكي، أشتون كارتر، منذ قليل، إن هزيمة داعش لا يمكن أن تعتمد على دولة واحدة، مؤكدًا أن أمريكا تعمل على تدمير داعش في سوريا والعراق لإعادة الأمن والسلم في المنطقة والعالم.

وأوضح كارتر، خلال كلمته في المؤتمر المنعقد ألان في العاصمة الأمريكية واشنطن، أن الهدف من العمليات العسكرية الأمريكية في الأراضي العراقية هو تعزيز قدرات القوات العراقية لمحاربة داعش، مضيفًا :”نعمل على تجفيف موارد التمويل التي يعتمد عليها داعش”.

وأكد كارتر أن القوات الأمريكية حققت تقدمًا ملحوظًا على داعش في العراق وسوريا، مشيرًا إلى ضرورة استعداد القوات العراقية للسيطرة على تلك المناطق المحررة.