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اللواء سمير فرج والسفيرة مشيرة خطاب ضيفي برنامج “من ماسبيرو”

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اللواء سمير فرج والسفيرة مشيرة خطاب ضيفي برنامج “من ماسبيرو” اللواء سمير فرج والسفيرة مشيرة خطاب ضيفي برنامج “من ماسبيرو”

Yk[n السفيرة_مشيركتبت: ةك خطاب

كتبت: إنجى لطفى

يستضيف برنامج “من ماسبيرو” في حلقة السبت القادم،  اللواء سميرفرج مدير الشئون المعنوية ومحافظ الأقصر الأسبق، في حوار مطول حول دفاتر ثورة 23 يوليو، بعد مرور 64 عام عليها، وما هي أهم مبادئها، والأوضاع ما قبل ثورة 23 يوليو مع الحكم الملكي وبعد الثورة، وبعد مرور 64 عامًا علي ثورة يوليو، ما هي أهم إيجابيات وسلبيات الثورة.

و يلتقي البرنامج في فقرة عقول مصرية، مع الباحث باسم خالد المغربي صاحب أفضل رسالة ماجستير في عام 2016، والحاصل عليها من كلية القانون ببكين بالصين.

وتتحدث السفيرة مشيرة خطاب، فى حلقة الأحد القادم، ولأول مرة علي شاشات التلفزيون، عن ترشيحها لمنصب مدير منظمة اليونسكو ورؤيتها لهذا الترشيح، وحول رؤيتها واستعداداتها للفوز بهذا المنصب، والتي تجري انتخاباتها مطلع 2017، والدعم الذي تحتاجه من وأفريقيا، لفوز مصر بهذا المنصب، الحلقة من تقديم الإعلامية أمنيه مكرم وعاطف كامل، ويرأس تحريره أمل أبو عرام.

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