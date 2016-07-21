أستاذ سكر: عقار"المتفورمين" آمن لمرضى السكر المصابين بهبوط القلب

أكد الدكتور فهمى أمارة أستاذ السكر والغدد الصماء بطب الإسكندرية على هامش مؤتمر جمعية الدلتا والقنال للسكر أن عقار "المتفورمين" آمن لمرضى السكر الذين يعانون هبوط عضلة القلب بشرط "تخفيض الجرعة".

وقال الدكتور فهمى أمارة إن هذا العقار كان ممنوعا على مرضى السكر من النوع الثانى الذين يعانون هبوط عضلة القلب بموجب ما أعلنته "fda" بخصوص مركب "الميتومورفين" حول أنه يؤثر على مرضى القلب لكن وجد بعد ذلك أنه يمكن لمرضى السكر المصابين بهبوط عضلة القلب تعاطى جرعات مخفضة من العقار.

وأشار إلى أنه تم استعمال أقراص المتفورمين عند المرضى الذين يعانون من هبوط بعضلة القلب ،ويمكن إعطاء المتفورمين فى مرضى هبوط عضلة القلب من المستوى الأول والثانى، حسب تصنيف NYHA الذى ينقسم إلى 4 مستويات، مشيرا إلى أن الدراسات أكدت أن العلاج لهؤلاء المرضى ينتج عنه تحسن فى نسب الشفاء، وفى نسبة دخول المرضى المستشفيات وهم الذين يعانون من مرض السكر النوع الثانى.

وأوضح أنه لابد من قياس نسبة الأوكسجين فى دم المريض، وكذلك قياس وظائف الكلى قبل إعطاء الدواء خصوصا فى المرضى الذين يعانون من هبوط القلب.

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