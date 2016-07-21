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جماهير الـ”بوندسليغا” تتصدر دوريات العالم بالنسبة للحضور إلى الملاعب

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جماهير الـ”بوندسليغا” تتصدر دوريات العالم بالنسبة للحضور إلى الملاعب جماهير الـ”بوندسليغا” تتصدر دوريات العالم بالنسبة للحضور إلى الملاعب

جماهير الـ”بوندسليغا”

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، استمرار الدوري الألماني “بوندسليغا”، على رأس دوريات العالم بالنسبة إلى عدد حضور الجماهير بملاعبها.

وبلغ متوسط عدد الجماهير، الذين حضروا مباريات المسابقة في موسم 2016 – 2016، 42 ألف و421 مشجعًا في المباراة الواحدة.

وتابعت الرابطة، أن مدرجات الدوري الألماني شهدت حضور 12 مليون و980 ألف و815 مشجعًا خلال القسم الأول من المسابقة، بنسبة إشغال وصلت إلى 91%، حسبما ذكرت بي إن سبوت.

ويذكر أن نسبة حضور الجماهير في الدوري الإسباني بلغت 28 ألف و168 مشجعًا في المباراة الواحدة، بينما وصل متوسط عدد المتابعين في “البريميرليغ” 36 ألف و452 شخصًا.

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