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دراسة.. السعادة لاتينية والتعاسة إفريقية

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دراسة.. السعادة لاتينية والتعاسة إفريقية دراسة.. السعادة لاتينية والتعاسة إفريقية

أرشيفية

نشرت مؤسسة “New Economics Foundation”، اليوم الخميس، تقريرًا عن معدل السعادة العالمي، الذي يصنف البلدان وفقًا للسعادة التي يشعر بها السكان اثناء استخدام الموارد الطبيعية.

وتحتل دول القارة الأميركية اللاتينية، المراكز الأولى في ترتيب الدتقرير، في مفاجأة غير متوقعة، فيما تحتل الدول الغربية المراتب الدنيا ومن بينها الولايات المتحدة الأميركية، التي احتلت المركز الـ108 على مستوى العالم.

ومن مفاجآت التقرير، احتلال دولة كوستاريكا المركز الأول، حيث تولد نسبة 99% من الكهرباء المستخدمة من الموارد الطبيعية المتجددة، كما ورد أنها سرحت الجيش منذ عام 1949، ثم استثمرت المال المخصص له لتمويل البرامج الصحية والتعليمية.

وجاء ترتيب أكثر 10 بلدان سعادة كالآتي:

كوستا ريكا في المركز الأول.

المكسيك في المركز الثاني.

كولومبيا في المركز الثالث.

فانواتو في المركز الرابع.

الفيتنام في المركز الخامس.

باناما في المركز السادس.

نيكاراغوا في المركز السابع.

بانغلادش في المركز الثامن.

تايلاند في المركز التاسع.

الإكوادور في المركز العاشر.

فيما جاء ترتيب أكثر 10 بلدان تعاسة كالآتي:

بوروندي أولًا.

سوازيلاند ثانيًا.

سيراليون ثالثًا.

تركمانستان رابعًا.

ساحل العاج خامسًا.

منغوليا سادسًا.

بنين سابعًا.

توغو ثامنًا.

لوكسومبورغ تاسعًا.

تشاد في المركز العاشر.

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