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السبت.. أبطال “جراند أوتيل” ضيوف هنا العاصمة على «سي بي سي»

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السبت.. أبطال “جراند أوتيل” ضيوف هنا العاصمة على «سي بي سي» السبت.. أبطال “جراند أوتيل” ضيوف هنا العاصمة على «سي بي سي»

جراند آوتيل

كتبت – إنجى لطفى

يستضيف برنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «سي بي سي» أبطال مسلسل “جراند أوتيل”، الذي أجمع عليه المشاهدون والنقاد، وذلك يوم السبت المقبل في تمام التاسعة مساءًا.
> ويحل كل من المخرج محمد شاكر، والكاتب تامر حبيب، والنجمة أنوشكا والنجوم الكبار ، ورجاء الجداوي، ومحمود البزاوي.

ويتحدث الضيوف عن كواليس عملهم الرمضاني، وما أبرز التحديات التي واجهتهم في العمل، بالإضافة لحديث خاص عن أعمالهم الماضية، والجديد الذي يستعدون له الفترة المقبلة، والعديد من الموضوعات الآخرى التي يتناولها اللقاء.

 

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