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مكياج دخاني أسود لإطلالة التربان

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الخميس 21-07-2016 17:31

هل تعشقين المكياج الدخاني، وتودّين تنسيقه مع التربان لإطلالة مميزة بعيدة من الكلاسيكية؟ ننصحك باختيار تربان باللون الأسود لإضفاء الكثير من العمق والغموض على نظرتك.
ننصحك أيضاً بالتركيز على مكياج العينين مع عدم إهمال اللمسات البسيطة للخدود والشفاه.

لـ تطبيق المكياج تحتاجين إلى:
-قلم كحل أسود جافّ وأيلاينر أسود سائل .
-ماسكرا.
-بودرة خدود باللون البيج القاتم .
-أحمر شفاه باللون الزهري المائل إلى اللحمي
-ظلال أسود وظلال عيون باللون البيج اللامع.
-أساس وجه مناسب للون وجهك .

كيفية تطبيق المكياج الدخاني :
- وزّعي الأساس بتساوٍ على وجهك ورقبتك.
- طبّقي ظلال العيون البيج على الزاوية الداخلية للعين.
- ضعي الظلال الأسود من منتصف العين وحتى الزاوية الخارجية.
- ارسمي بالكحل الأسود خط كحل رفيع على الجفن العلوي.
- ارسمي بالكحل الأسود خط كحل رفيع على الجفن السفلي.
- خططي الأيلاينر السائل فوق الكحل الجافّ على الجفن العلوي من أجل مزيد من الـتألق والثبات.
-أضيفي الماسكرا إلى رموشك لمزيد من التميّز لعينيك .
- طبّقي أحمر الشفاه بشكل خفيف.

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سيدتي

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