انعقاد مؤتمر الجمعية المصرية للغدد والسكر بالإسكندرية نوفمبر المقبل

تعقد الجمعية المصرية للغدد والسكر وتصلب الشرايين المؤتمر الدولى الثانى فى الفترة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر المقبل بالإسكندرية، وذلك بالتعاون مع جمعية الغدد الأمريكية وجمعية الغدد اليابانية والغدد الصينية.

وقال الدكتور فهمى أمارة أستاذ السكر بطب الإسكندرية ورئيس الجمعية والمؤتمر إن المؤتمر يشارك فيه 16 خبيرا أجنبيا من أمريكا واليابان والصين وأوروبا وإنجلترا، هذا بالإضافة إلى مشاركة عدد من الأساتذة المصريين من الجامعات المختلفة، والمراكز الطبية المتخصصة فى وزارة الصحة والتأمين الصحى والقوات المسلحة والشرطة.

يناقش المؤتمر المستجدات فى تشخيص وعلاج أمراض السكر والغدد الصماء ودهنيات الدم بحضور حوالى 1000 طبيب من مختلف التخصصات.

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