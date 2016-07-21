تقارير - الاتحاد الأرجنتيني يريد سيميوني مدربا للمنتخب وأتليتكو معا

(إفي): ترغب حكومة الأرجنتين في أن يتولى دييجو سيميوني تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم مع استمراره في تدريب أتلتيكو مدريد الإسباني.

جاء ذلك على لسان مدير برنامج "كرة قدم للجميع" الحكومي الأرجنتيني، فرناندو مارين، حيث أشار إلى أن سيميوني يمكن أن يقوم بمهامه كمدير فني للأتلتي، ويلتزم تجاه منتخب الأرجنتين في المباريات الدولية "إذا كان بمقدور اللاعبين المحترفين في الخارج القيام بذلك، فمن الممكن أن يقوم سيميوني بالأمر نفسه".

وفي تصريحات نقلتها صحيفة (لا ناسيون) الأرجنتينية، قال مارين "أي مدرب يقع عليه الاختيار لتدريب منتخب الأرجنتين يمكنه العمل بدوام جزئي لدى الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم لكي يقود راقصي التانجو إلى مونديال روسيا 2018".

ولم يتم العثور حتى الآن على مدرب لمنتخب الأرجنتين لخلافة خيراردو "تاتا" مارتينو، الذي استقال من منصبه أوائل الشهر الجاري بعد خسارة بطولة كوبا أمريكا في النهائي أمام تشيلي للعام الثاني تواليا.