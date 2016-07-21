رسميا - عودة شراكة جوتزه ورويس في دورتموند من جديد

عاد ماريو جوتزه لاعب بايرن ميونيخ إلى بروسيا دورتموند من جديد بشكل رسمي.

وأعلن نادي بروسيا دورتموند عبر حسابه الرسمي على "تويتر" عن عودة جوتزه للفريق من جديد.

وانتقل جوزته في عام 2013 من دورتموند إلى بايرن ميونيخ، قبل أن يعود صاحب الـ 24 عاما إلى الفريق الأصفر من جديد.

ولم يجد جوتزه الفرصة المناسبة مع بايرن ميونيخ، إذ أنه لم يلعب بشكل أساسي كثيرا تحت قيادة بيب جوارديولا، ليعود إلى دورتموند من جديد.

وبذلك سيكون رباعي هجوم دورتموند في الموسم المقبل مكون من بيير أوباميانج - ماركو رويس - ماريو جوتزه وعثمان ديمبيلي.