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توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس مغبرا بوجه عام وحارا إلى شديد الحرارة على معظم المناطق وغائما جزئيا أحيانا على بعض المناطق مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية بعد الظهر على المناطق الشرقية والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة بعد الظهر والمساء على المناطق المكشوفة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

حركة الرياح :  جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 18 - 28/32  كم/ساعة خلال الصباح والليل وشمالية غربية - شمالية شرقية / 20 - 32 كم/ساعة بعد الظهر والمساء تصل 40 كم/ساعة أحيانا على بعض المناطق المكشوفة.

البحر .. خفيف إلى متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب الساحل ومن قدمين إلى أربعة وخمسة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثالثة و31 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الثامنة و46 دقيقة صباحا.

                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    45      34              70       15 .
> دبي                        43      35              60       15 .
> الشارقة                   43      33              65       15.
> عجمان                    44      34              60       15.
> أم القيوين                44       33             65        15 .
> رأس الخيمة             44       33             65        10 .
> الفجيرة                   35       32             85       60.
> العين                     45       30              60       15 .
> ليوا                       47      31               70       15 .
> الرويس                  42      30               80       20 .
> السلع                    43       31               80       25.
> دلما                      41      31               85       30 .
> طنب الصغرى          39      32               80       35 .
> طنب الكبرى            39      32               80       35 .
> أبوموسى               39       33               80       30.

 

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