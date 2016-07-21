الرئيس السورى: اردوغان يستغل الانقلاب الفاشل فى تنفيذ أجندة"الإخوان"المتطرفة

اتهمت سوريا الرئيس التركى رجب طيب إردوغان، اليوم الخميس، باستغلال الانقلاب الفاشل فى تنفيذ "أجندة متطرفة" تهدد تركيا وجيرانها.

وقال الأسد لوكالة أنباء كوبية وفقا لحساب رئاسى على أحد مواقع التواصل الاجتماعى إن إردوغان "وزمرته خلال الأيام الماضية قد استخدم الانقلاب من أجل تنفيذ أجندته المتطرفة وهى أجندة الإخوان المسلمين داخل تركيا، وهذا خطير على تركيا وعلى البلدان المجاورة لها بما فيها سوريا."

وتدهورت العلاقات بين الأسد وإردوغان الحليفين السابقين مع اندلاع الصراع فى سوريا عام 2011. وتتهم دمشق أنقرة بتأجيج الحرب الأهلية بدعم معارضين والسماح لمقاتلين بعبور الحدود إلى سوريا.