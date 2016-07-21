السفارة التركية بالقاهرة توزع على الإعلام لقطات ومشاهد من تحرك الجيش

وزعت السفارة التركية بالقاهرة اليوم الخميس، على الصحفيين ما ذكرت أنه لقطات ومشاهد من محاولة الانقلاب التى شهدتها البلاد ليلة الخامس عشر من يوليو الجارى.

ووصفت السفارة محاولة الانقلاب التى تمت فى تركيا بـ"الإرهابية"، وشملت اللقطات التى وزعتها السفارة مشاهد فتح النار على القصر الجمهورى والقصف والهجوم المسلح على مبنى قصر الأمة (البرلمان التركي) وإلقاء قنابل على المدنيين المحتشدين أمام القصر الجمهورى والمدنيين الموجودين على جسر البوسفور.

كما تضمنت المشاهد الهجوم على الفندق الذى كان يقيم به الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وإطلاق النار من الدبابات على المدنيين وقصفهم من الدبابات وعلى جسر البوسفور وهجوم بطائرة مروحية على مبنى مديرية أمن أنقرة والمدنيين المحتشدين أمامه.

ويشير المحرر الدبلوماسى لوكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن ما وزعته السفارة التركية بالقاهرة اليوم يعد الرسالة السادسة التى وزعتها السفارة على الصحافة المصرية منذ وقوع محاولة الانقلاب، ولوحظ استخدام السفارة فى رسالتها الأخيرة توصيف محاولة الانقلاب بـ"الإرهابية".

>