تعيين هاني العدوي رئيسًا لسلطة الطيران المدني

أصدر وزير الطيران المدني شريف فتحي، اليوم الخميس، قرارًا بتكليف المهندس هاني العدوي للقيام بأعمال رئيس سلطة الطيران المدني، خلفًا للطيار محمود طه الزناتي بعد بلوغه سن التقاعد.

ويذكر أن “العدوي”، كان يشغل منصب نائب رئيس سلطة الطيران المدني لقياسات السلامة الجوية، ومن قبلها رئيسًا للإدارة المركزية للمكتب الفني لوزير الطيران، ورئيسًا للإدارة المركزية للعلاقات الداخلية والخارجية بوزارة الطيران المدني، كما يشغل حاليًا رئيسا للمنظمة الإفريقية للطيران المدني “الأفكاك”، وعضو مصر بلجنة حماية البيئة بالمنظمة الدولية للطيران المدني “الإيكاو”.

ووجه “فتحي” الشكر للطيار محمود الزناتي على الجهد المبذول خلال توليه رئاسة سلطة الطيران المدني، متمنيًا له مزيد من النجاح والتوفيق فى حياته المقبلة.