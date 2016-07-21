«الوادي الجديد»: تخصيص 4 آلاف متر لإنشاء معهد أزهرى بـ«بلاط»

كتب - مراسل «ONA»

صرح اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادي الجديد، بأنَّه تم تخصيص 4 آلاف متر مربع بمدينة بلاط، لصالح الأزهر الشريف،لإنشاء معهد أزهري (إبتدائي – إعدادى – ثانوي).

وقال عشماوي في بيانٍ له، الخميس، إنَّ المحافظة، تنسق حاليًا مع قطاع المعاهد الأزهرية، للبدء خلال الفترة القليلة المقبلة، في إنشاء المعهد، لخدمة أهالي مركز ومدينة بلاط، على أنَّ يتم الانتهاء نهاية العام الجاري.

وأضاف أنَّ قرارًا صدر من رئاسة مجلس الوزراء برقم 1721 لسنة 2016، في تخصيص مساحة 19 فدانًا، باعتبارها أرض آثرية، ومملوكة للدولة بالكيلو 7 طريق «الخارجة – الداخلة»، لصالح وزارة الآثار.