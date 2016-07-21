إسرائيل: الشرطة تحبط محاولة للهجوم على مسيرة للمثليين

قالت الشرطة الإسرائيلية إن متطرفا يهوديا يتواجد فى السجن جراء هجوم قاتل شنه العام الماضى على مسيرة فخر المثليين السنوية فى القدس خطط لتنفيذ هجوم آخر على مسيرة هذا العام.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة، لوبا سامري، اليوم الخميس إن الشرطة أحبطت مؤامرة يشاى شليسل واعتقلت شقيقه مايكل، باعتباره شريكا.

ويقضى شليسل عقوبة السجن مدى الحياة لقيامه بعدة عمليات طعن فى وقت وجيز، حيث قام بقتل فتاة تبلغ من العمر 16 عاما وطعن سبعة أشخاص آخرين.

وكان قد أطلق سراحه قبل ذلك الحادث بعدة أسابيع بعد أن أمضى عقوبة السجن لطعنه عدة أشخاص فى مسيرة للمثليين عام 2005.

ولم تذكر الشرطة الكيفية التى خطط بها شليسل لهجوم من داخل السجن.

واعتقلت الشرطة أقارب آخرين لشليسل لفترة وجيزة وأمرتهم بالبقاء بعيدا عن المسيرة.

وسيتم تأمين مسيرة العام الحالى فى القدس تأمينا شديدا.