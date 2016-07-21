شرطة دبي تؤكد عدم وجود أي حالات وفاة في حريق برج سلافة

قال اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي.. إن الشرطة تعاملت بحرفية عالية مع الحريق الذي اندلع ظهر أمس في برج "سلافة" - أحد الأبراج السكنية المرتفعة بمنطقة المارينا بدبي - مؤكدا عدم وجود أي حالات وفاة أو إصابات بليغة نتيجة الاستجابة السريعة للدفاع المدني وشرطة دبي في التعامل مع الموقف وإخلاء المبنى في أقل من نصف ساعة.

وأوضح اللواء المنصوري أن الشرطة سارعت في الانتقال لموقع الحريق وأشرفت على سير الإجراءات الأمنية في مكان الاختصاص وحماية ممتلكات السكان والتأكد من عدم تعرض شققهم للسرقات إلى جانب إغلاق الشوارع المؤدية إلى المكان حفاظا على الأرواح.

من جانبه أوضح العقيد يوسف العديدي مدير مركز شرطة البرشاء أن الشرطة ممثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وفرقة من الإدارة العامة للهيئات والمنشآت والطوارئ وفريق من الإدارة العامة للمرور انتقلت إلى مكان الحادث فور تلقيها بلاغ الحريق في تمام الساعة /2:48/ من ظهر أمس حيث تم توزيع العمل على الفرق وإخلاء البرج السكني في أقل من /30/ دقيقة وعمل أطواق أمنية لسلامة حفاظا على سلامة السكان والقانطين في المنطقة .

وأكد أن التكامل بين الدفاع المدني وشرطة دبي ومركز الإسعاف الموحد كان له الأثر البالغ في إنهاء العمل وحماية الناس، مشيرا إلى وجود /3/ إصابات بسيطة فقط، إصابة لامرأة حامل استنشقت دخان الحريق وقد تم نقلها إلى مستشفى لطيفة بدبي حيث تلقت العناية الطبية وحالتها مستقرة، إضافة إلى إصابتين لرجل وامرأة من الجالية الأجنبية تم نقلهما إلى مستشفى راشد بدبي إضافة إلى استنشاق /13/ شخصا لدخان الحريق وتم معالجتهم والعناية بهم في موقع الحادث من قبل مركز الإسعاف الموحد اضافة الى وجود حالة إنسانية لامرأة كبيرة في السن لم تتمكن من النزول من شقتها في الطابق /42/ نظرا لتوقف عمل المصاعد الأمر الذي استدعى صعود رجال الشرطة والدفاع المدني إليها والبقاء معها إلى حين زوال الخطر تماما .. مشيدا بمهنية واحترافية عمل رجال الدفاع المدني وسرعتهم في إخماد الحريق ومنعه من الانتشار في نطاق أوسع وتكامل عملهم مع بقية الجهات المشاركة .

وقال إن الشرطة أشرفت على عملية إدخال السكان إلى شققهم في البرج السكني بعد انتهاء عمل الدفاع المدني والبقاء مع السكان للتأكد من أموالهم وممتلكاتهم إلى ما بعد منتصف الليل حيث تم جرد /17/ شقة هي الشقق المتضررة من الحريق إلى جانب الشقق التي تم كسر أبوابها للوصول إلى الحريق وإخماد النيران .. مؤكدا أن خبراء الحرائق في الأدلة الجنائية بشرطة دبي باشروا بالتحقيق في أسباب الحريق والكشف عن ملابساته.

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