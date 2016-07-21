مفاجأة.. الألبان كاملة الدسم تمنع الإصابة بالسكر ولا تسبب السمنة

فجر الدكتور أسامة حمدى أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، رئيس قسم السمنة والسكر بمركز جوزلين بالولايات المتحدة الأمريكية، مفاجأة خلال مؤتمر جمعية الدلتا والقنال للسكر، بعد تصحيح عدد من الاعتقادات الخاطئة عن التغذية فى مرضى السكر والسمنة، فقد أكد أن منتجات الألبان كاملة الدسم تقلل الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى.

وقال إن الألبان كاملة الدسم والتى كان يعتقد أنها تسبب السمنة لا تسبب ذلك، وتمنع الإصابة بمرض السكر لوجود بعض الأحماض الدهنية، والتى تنبه خلايا البنكرياس لإفراز الأنسولين وبعض الهرمونات المفيدة للجسم والمحفزة على الشبع.

وأشار إلى أن هناك بحثا أجرى على عدد ضخم من الأصحاء على مدار 14 عاما لاكتشاف العلاقة بين منتجات الألبان والإصابة بالسكر، والذى أوضح أن متناولى منتجات الألبان كاملة الدسم على عكس المتوقع قلت إصابتهم بمرض السكر، رغم أنه يحتوى على نسبة عالية من الدهون المشبعة لوجود بعض أنواع الدهون التى تنبه خلايا البنكرياس لإفراز الأنسولين بصورة أكثر تأثيرا من مركبات الطعام الأخرى، وينصح الذين يرغبون فى انقاص أوزانهم بشرب من كوب إلى كوبين من اللبن كامل الدسم يوميا، مع خفض نسبة النشويات كالخبز والمكرونة والأرز ومنتجات القمح كالبيتزا والكيك.

وقال الدكتور أسامة حمدى إن "المش" يحتوى على أنواع هامة من الميكروبات الحميدة للأمعاء نظرا لتخمر الجبن والحليب موضحا أنه حتى الفسيخ المملح بشكل صحى مفيد نظرا لاحتوائه على البروبايوتك وهى التى تعمل على زيادة البكتيريا المفيدة داخل الجسم والتى تقلل من المواد الضارة داخل الجسم وتزيد من مناعته.

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