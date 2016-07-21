أخبار عاجلة

بالصور.. وصول جثمان العميد "نجوى" لمسجد المواساة بالإسكندرية -
تسريب امتحانات "البوكليت" التجريبية للثانوية الأزهرية على "فيسبوك" -
صرخات فتاة أنقذتها من أنياب طالب جامعي بأكتوبر -
المعاينة: إصابة شخص بانفجار أسطوانة غاز بمحل "كاوتش" في أوسيم -
«ماركا» تحاكم المسؤولين عن انتكاسة برشلونة -
ديبالا: لا أرغب في أن أكون ليونيل ميسي -
شوستر: رونالدو يفتقد الرغبة في تحقيق النجاحات -
إسبانيا تكتسح.. إحصائيات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا -
«جوارديولا» يمتدح «أجويرو»: فهم فلسفتي -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

مفاجأة.. الألبان كاملة الدسم تمنع الإصابة بالسكر ولا تسبب السمنة

Google+ Print
مفاجأة.. الألبان كاملة الدسم تمنع الإصابة بالسكر ولا تسبب السمنة مفاجأة.. الألبان كاملة الدسم تمنع الإصابة بالسكر ولا تسبب السمنة
فجر الدكتور أسامة حمدى أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، رئيس قسم السمنة والسكر بمركز جوزلين بالولايات المتحدة الأمريكية، مفاجأة خلال مؤتمر جمعية الدلتا والقنال للسكر، بعد تصحيح عدد من الاعتقادات الخاطئة عن التغذية فى مرضى السكر والسمنة، فقد أكد أن منتجات الألبان كاملة الدسم تقلل الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى.

وقال إن الألبان كاملة الدسم والتى كان يعتقد أنها تسبب السمنة لا تسبب ذلك، وتمنع الإصابة بمرض السكر لوجود بعض الأحماض الدهنية، والتى تنبه خلايا البنكرياس لإفراز الأنسولين وبعض الهرمونات المفيدة للجسم والمحفزة على الشبع.

وأشار إلى أن هناك بحثا أجرى على عدد ضخم من الأصحاء على مدار 14 عاما لاكتشاف العلاقة بين منتجات الألبان والإصابة بالسكر، والذى أوضح أن متناولى منتجات الألبان كاملة الدسم على عكس المتوقع قلت إصابتهم بمرض السكر، رغم أنه يحتوى على نسبة عالية من المشبعة لوجود بعض أنواع الدهون التى تنبه خلايا البنكرياس لإفراز الأنسولين بصورة أكثر تأثيرا من مركبات الطعام الأخرى، وينصح الذين يرغبون فى انقاص أوزانهم بشرب من كوب إلى كوبين من اللبن كامل الدسم يوميا، مع خفض نسبة النشويات كالخبز والمكرونة والأرز ومنتجات القمح كالبيتزا والكيك.

وقال الدكتور أسامة حمدى إن "المش" يحتوى على أنواع هامة من الميكروبات الحميدة للأمعاء نظرا لتخمر الجبن والحليب موضحا أنه حتى الفسيخ المملح بشكل صحى مفيد نظرا لاحتوائه على البروبايوتك وهى التى تعمل على زيادة البكتيريا المفيدة داخل الجسم والتى تقلل من المواد الضارة داخل الجسم وتزيد من مناعته.


>مؤتمر الدلتا للسكر يعلن عن مجموعة جديدة لعلاج السكر
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم