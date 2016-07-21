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محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيسة وزراء بريطانيا

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محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيسة وزراء بريطانيا محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيسة وزراء بريطانيا

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا من تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة جرى خلاله بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تمنياته لرئيسة وزراء بريطانيا التوفيق والنجاح في مهامها الجديدة، مؤكدا سموه ثقته في حرص البلدين على مواصلة تعزيز العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين.

كما تناول الجانبان خلال الاتصال الهاتفي عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة فيما يتعلق بالأزمات التي تشهدها عدة دول في المنطقة إضافة إلى ظاهرة الإرهاب والعنف التي تستهدف الأبرياء في أكثر من دولة وجهود المجتمع الدولي في محاربتها والقضاء عليها.
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