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يوسف الشريف وأسرة «القيصر» ضيوف عمرو الليثي في «بوضوح»

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يوسف الشريف وأسرة «القيصر» ضيوف عمرو الليثي في «بوضوح» يوسف الشريف وأسرة «القيصر» ضيوف عمرو الليثي في «بوضوح»

الفنان يوسف الشريف – أرشيفية

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، ببرنامج “بوضوح”، المذاع على شاشة “الحياة الأولى”، النجم يوسف الشريف، بطل مسلسل “القيصر”.

كما يستضيف أسرة “القيصر”، فريق العمل، المخرج أحمد نادر جلال، المؤلف محمد ناير، وأبطال العمل خالد زكي، أشرف زكي، أحمد سعيد عبد الغني، وريهام عبد الغفور.

وتتطرق الحلقة إلى النجاح الكبير، الذي حققه “القيصر”، خلال شهر رمضان الماضي، وتصدره أعلى نسب المشاهدة على “يوتيوب”.

كما يوضح ضيوف الحلقة عن أسباب تسمية المسلسل “القيصر”، وعن كيفية اختيار فريق العمل، وكواليس، فضلًا عن أسرار خاصة تذاع لأول مرة من خلال برنامج بوضوح على شاشة “الحياة الأولى”.

ومن المقرر أن يُهدي الإعلامى عمرو الليثي، درع قناة الحياة للنجم الكبير يوسف الشريف، وأسرة وفريق العمل.

يُذاع برنامج بوضوح في تمام الـ 10 من مساء السبت المقبل، عبر شاشة قناة الحياة الأولى.

 

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