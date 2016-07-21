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محافظ قنا: رفع 3800 طن مخلفات ضمن مبادرة «حلوة يا بلدي»‎

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محافظ قنا: رفع 3800 طن مخلفات ضمن مبادرة «حلوة يا بلدي»‎ محافظ قنا: رفع 3800 طن مخلفات ضمن مبادرة «حلوة يا بلدي»‎

محافظ قنا يتفقد مبادرة حلوة يا بلدي

مراسل «ONA»:

أعلن عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، أَنَّ الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات (الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والري) رفعت 1590 طن من المخلفات البلدية، و2210 طن من المخلفات تطهير الترع، وزراعة 5255 شجرة ودهان بلدورات الرصيف بطول 6565 متر خلال فترة تنفيذ مبادرة أسبـوع النظافـة تحت شعار «حلوة يا بلدي».

وقال الهجان، في بيانٍ له، الخميس، إنَّه تم تسخير كافة الامكانيات لإنجاح المبادرة وتحقيق المردود الإيجابي منها حيث تم الدفع 114 معدة من معدات الوحدات المحلية والري وجمعيات المجتمع المدنى بمشاركة 774 من عمال النظافة والمشرفين بالوحدات المحلية والشباب المتطوع من مراكز الشباب وأفراد الجمعيات الأهلية .

جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها محافظ قنا لمتابعة تنفيذ اليوم الأخير لمبادرة أسبوع النظافة بشارع الصالحية وترعة المعنا وقرية دندرة بمركز قنا وشارع «- أسوان» وقرية فاو بمركز دشنا وشارع 9-10 بطريق القمانة وقرية هو بمركز نجع حمادي وشارع القطاع وقرية الأميرية بمركز ابوتشت وشارع بورسعيد وقرية العركي بمركز فرشوط.

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