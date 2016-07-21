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وزير الصحة: مناقصة موحدة لشراء أدوية الأورام لخفض الأسعار

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وزير الصحة: مناقصة موحدة لشراء أدوية الأورام لخفض الأسعار وزير الصحة: مناقصة موحدة لشراء أدوية الأورام لخفض الأسعار

الدكتور أحمد عماد الدين – وزير الصحة

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، موافقة رئيس مجلس الوزراء على شراء أدوية الأورام من خلال إجراء مناقصة موحدة .

وقال راضي، في بيانٍ له، الخميس، إنَّ العرض تم مناقشته مع ئيس الوزراء للموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لشراء أدوية الأورام من خلال مناقصة موحدة بالتنسيق مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والجامعات، وذلك بهدف الحصول على أفضل الأدوية بأفضل الأسعار.

وتابع: “بعد موافقة رئيس الوزارء فقد تم البدء في اتخاذ إجراءات الشراء بالتنسيق مع الأمانة العامة لوزارة الدفاع والجامعات المصرية “.

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