بعد عودتهما لعش الزوجية.. 3 أغنيات تكشف قصة حب «حماقي» و«نهلة الحاجري»

إعداد _مصطفى حمزة

فى ليلة زفافهما أهداها أغنية، وفى سنة أولى زواج غنى لها أخرى، وبعد عامين من الانفصال كشف عن عودة الحياة الزوجية بينهما عبر شكر خاص يوجهه إليها بأحدث كليب له، هكذا عبر المطرب محمد حماقي عن حالة الحب التى يعيشها مع زوجته مصممة الأزياء نهلة الحاجري.

قبل احتفال “حماقى “و”نهلة” في ديسمبر 2011 بزفافهما الذي استمر لحوالى 3 سنوات، لم تكن فكرة الزواج تشغل بال المطرب الشاب، حتى دعاه الشاعر أمير طعيمه لمشاهدة العروس التى رشحها له، وكانت المناسبة عرض أزياء خاص لتصميماتها تقيمه بمنزل عائلتها، وبالفعل أعجب بها وتقدم لخطبتها، وفى ليلة الزفاف قدم لها أغنية خاصة هي “لقينا بعض” من كلمات أيمن بهجت قمر ، ألحان أحمد صلاح حسنى، وتوزيع توما.

عند دخوله العام العاشر له فى ساحة الغناء ، وطرحه ألبوم “من قلبى بغنى “، وبعد عام من زواجهما، غنى “حماقى ” أيضا لزوجته “نهلة “أغنية “ادي اللي في بالي” كلمات أيمن بهجت قمر ، ألحان تامر علي، وتوزيع خالد عز.

ومؤخرا جاء طرح حماقى كليب أغنيته “مابلاش” من كلمات أمير طعيمة، لحن تامر على، وتوزيع تميم، ليكشف للجميع عن عودته إلى زوجته، بعد انفصال دام لعامين، ووجه الشكر لها فى نهايته.