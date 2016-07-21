"اليوم السابع" ينشر صورًا لخيمة القمة العربية فى موريتانيا من الداخل

حصلت اليوم السابع على صور الخيمة المقرر أن يعقد بها اجتماع القادة العرب، على هامش اجتماع القمة العربية السابعة والعشرين المقرر أن تستضيفها العاصمة الموريتانية نواكشوط الاثنين القادم.

وتم تجهيز خيمة كبيرة داخل مقر قصر المؤتمرات الدولى بنواكشوط لاجتماع قمة القادة العرب، على أن تعقد الاجتماعات التحضيرية السابقة للقمة سواء لوزراء الخارجية العرب أو المندوبين الدائمين أو كبار المسئولين، داخل قاعات قصر المؤتمرات.

وعلم "اليوم السابع" من مصادر مطلعة أنه تأكد حضور 10 من القادة الرؤساء والملوك القمة العربية التى تعقد هذه الدورة تحت عنوان "قمة الأمل".

جدول أعمال القمة العربية الـ27 بنواكشوط.. مناقشة 16 بندا أهمها القضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى.. التدخل الإيرانى بالدول العربية.. واتخاذ موقف تجاه انتهاك تركيا لسيادة العراق