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بالصور.. أهالي «الشغب» بالأقصر يشاركون في مبادرة «حلوة يا بلدي»

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جانب من أهالي القرية

جانب من أهالي القرية

مراسل «ONA»:

 شارك العشرات من الأهالي والقيادات الشعبية بقرية الشغب التابعة لمركز إسنا جنوب الأقصر، اليوم الخميس، في مبادرة “حلوة يا بلدي” بحضور محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا وبعض القيادات التنفيذية .

 ونظمت قرية الشغب احتفالية بمناسبة مشاركة القرية في المبادرة بدأت بمسيرة انطلقت بالقرب من كمين قباح المرورى تقدمها عدد من الخيالة حتى وصلت لمقر الوحدة المحلية للشغب .

 وقال رئيس ريس مركز ومدينة إسنا، إن حملة النظافة والتجميل مستمرة بمختلف قري ونجوع المركز بإشراف محمد بدر محافظ الأقصر.

وأشار إلى أنه تم إنشاء حديقة جديدة بمدخل مركز إسنا بقرية الشغب بمساحة فدان واحد تحت مسمى ” حلوة يابلدى ” لتكون متنفسا للمواطنين وتكمل المظهر اللائق والحضارى لمدخل مركز يعتبر من أكبر مراكز المحافظة مساحة وعدد السكان.

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