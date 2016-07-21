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وزير الآثار ينفي سرقة أي قطع أو مقابر أثرية بالوادي الجديد‎

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وزير الآثار ينفي سرقة أي قطع أو مقابر أثرية بالوادي الجديد‎ وزير الآثار ينفي سرقة أي قطع أو مقابر أثرية بالوادي الجديد‎

الدكتور خالد العناني وزير الأثار

مراسل «ONA»:

نفي الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، خلال زيارته اليوم الخميس لمحافظة الوادي الجديد، وجود أي أعمال سرقة أو نهب لأي مناطق أثرية أو مقابر ومعابد أثرية على مستوي مراكز المحافظة .

 وأكد الوزير، في تصريحات صحفية الخميس، أنه في اليوم التالي مباشرة عقب إذاعة احدي القنوات الفضائية تقريراً مصوراً، يفيد سرقة الآثار في الوادي الجديد، أرسل لجنة فنية متخصصة برئاسة رئيس قطاع الآثار الإسلامية  على مستوي الجمهورية للمحافظة للوقوف علي مدي صحة، ما تم إذاعته، وتم إعداد تقارير رسمية من خلال لجنة تنفي وجود أعمال سرقة أو نهب للآثار بالوادي الجديد .

 وأضاف الوزير:” أنني أطمئن جموع الشعب المصري ،أننا نحافظ علي الآثار  ولا ندخر جهدا في تطوير المناطق الأثرية علي مستوي “.

وزار الدكتور  خالد العناني ،وزير الآثار، اليوم الخميس، محافظة الوادي الجديد يرافقه وفد رفيع المستوى، على رأسهم السفير اليابانى، وعدد من البرلمانيين وذلك بهدف افتتاح مشروع إعادة ترميم مدينة القصر الإسلامية القديمة.

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